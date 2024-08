Naufragio Bayesian a Porticello, la procura Termini Imerese acquisisce tracciati Ais

IL CASO

Si tratta del sistema che mostra gli spostamenti della barca a vela di lusso fino al momento dell'affondamento

La procura di Termini Imerese che indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni dopo che lo yatch Bayesian è affondato di fronte Porticello, provocando la morte di sette persone, ha acquisito tra l’altro i tracciati del sistema Ais (Automatic identification system) che mostrano gli spostamenti della barca a vela di lusso fino al momento dell’affondamento.

Dall’inizio della tempesta a quando il natante è colato a picco sarebbe trascorso un quarto d’ora. I pm di Termini Imerese hanno interrogato i superstiti chiedendo soprattutto cosa sia avvenuto nei minuti precedenti l’affondamento, da quando è cominciata la tempesta, e come mai i componenti l’equipaggio erano sul ponte insieme ad alcuni degli ospiti mentre altri erano ancora nelle cabine.

Delle sette vittime solo una, il cuoco di bordo, faceva parte dell’equipaggio mentre gli altri sei sono “passeggeri” oltre agli ospiti anche il tycoon Mike Lynch e la figlia Hannah. Lynch è il marito di Angela Barcares, ufficialmente proprietaria del Bayesian, che si è salvata.