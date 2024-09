Naufragio Bayesian, domani iniziano i rilievi per il recupero del veliero

Cronaca

Nuove operazioni attorno all'imbarcazione affondata lo scorso 19 agosto al largo Porticello

Nuove operazioni attorno al veliero Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto al largo Porticello: domani dovrebbero iniziare i rilievi in mare di una ditta privata per predisporre il piano di recupero. Si immergeranno anche i sub della capitaneria di porto del nucleo sub guardia costiera di Genova per il monitoraggio ambientale. L’imbarcazione si trova a circa 50 metri sul fondale antistante Porticello, nel Comune di Santa Flavia.

Nel naufragio sono morte sette persone: L’elenco ufficiale delle vittime è composto da Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. Ma anche dell’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah, appena recuperata a 50 metri di profondità. Oltre al cuoco Recaldo Thomas, trovato per primo il lunedì mattina dopo il disastro.

