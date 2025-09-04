Naufragio Bayesian, uno dei marinai indagati: «Potevo svegliare prima il comandante…»

Ricostruzioni

La versione data agli inquirenti da Matthew Griffiths, di guardia la notte della tragedia nel mare di Porticello

«Per tutta la notte ho visto che la tempesta stava arrivando verso di noi. Era l’una. Non ho fatto troppa attenzione alla pressione barometrica perché dall’una non era cambiato più di tanto. Fino alle quattro non mi ero preoccupato».

E’ il racconto fatto agli inquirenti subito dopo il naufragio da Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte della tragedia al Bayesian, il veliero del magnate britannico Mike Lynch affondato la notte del 19 agosto del 2024 al largo di Porticello durante una tempesta.«La barca stava arando perché c’era molto vento forte e ha cominciato a girare – ha riferito il marinaio, che è uno dei tre indagati dalla procura di Termini Imerese -. Sono corso sul ponte e ho visto su un display elettronico che i punti andavano indietro, cioè che la barca andava indietro e sono corso alla camera del capitano per svegliarlo. Ho svegliato il capitano, erano le 4.10».