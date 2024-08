Naufragio Porticello, aperto un varco nello scafo a 50 metri di profondità: si cercano le sei persone disperse

il recupero

Sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro

Sono riusciti ad aprire un varco nello scafo della Bayesian i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Un’attività non semplice a 50 metri di profondità. Attraverso questo varco i sub dovrebbero riuscire a entrare all’interno dell’imbarcazione dove si ritiene siano rimasto intrappolati i corpi delle sei persone che risultano ancora disperse.

Le parole del tecnico

L’affondamento di una imbarcazione con la stazza del megayacht Bayesian avvenuto al largo delle coste siciliane in una situazione di maltempo è da considerarsi «senza precedenti». Lo ha detto ai media del Regno Unito l’esperto di salvataggi in mare Matthew Schanck, presidente del Maritime Search and Rescue Council. «È una sorta di fatto senza precedenti per una imbarcazione di quelle dimensioni, certificata e utilizzata a fini commerciali, subire un evento così significativo in condizioni meteorologiche che erano piuttosto severe a detta di tutti, ma che avrebbero dovuto essere entro i limiti della nave stessa», ha detto Schanck.

