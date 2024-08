Naufragio Porticello, indagati anche l’ufficiale di macchina inglese e un marinaio: i pm gli contestano gli stessi errori del capitano Cutfield

L'inchiesta

Sono tre gli indagati dell’inchiesta sul naufragio del veliero Bayesian, colato a picco durante una tempesta davanti alle coste palermitane il 19 agosto. Si tratta dell’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, di 56 anni, inglese, iscritto nel registro degli indagati dopo il comandante James Cutfield che ieri, davanti ai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell’incidente sono morte sette persone tra le quali il magnate inglese Mike Linch e la figlia. Il terzo indagato è il marinaio Matthew Griffiths, 22 anni, inglese. Griffiths, che era in turno in plancia, avrebbe dovuto segnalare l’arrivo della violenta tempesta che ha investito l’imbarcazione. Come il comandante e l’ufficiale di macchina, anche loro indagati, risponde di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Il primo indagato è stato il capitano James Cutfield, 50 anni, neozelandese. Per tutti e due il reato ipotizzato dalla Procura di Termini Imerese è quello di naufragio e omicidio colposo plurimi.

All’ufficiale i magistrati contestano di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell’imbarcazione. Una «dimenticanza» che ha fatto allagare la sala macchine provocando un black out. L’elenco degli indagati potrebbe allungarsi già nelle prossime ore.