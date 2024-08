il caso

Era in una cabina dello yacht affondato

Il corpo dell’ultima dispersa del naufragio della Bayesian, Hannah Lynch, 18 anni, figlia dell’imprenditore britannico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Adesso si trova sulla banchina del molo di Porticello, poi verrà portato in ambulanza in obitorio per il riconoscimento ufficiale.

