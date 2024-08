Naufragio Porticello, trovati i corpi di due dei sei dispersi: erano dentro il relitto

la tragedia

Le operazioni dei sommozzatori dei Vigili del fuoco che ieri aveva aperto un varco nello scafo

I corpi di due dei sei dispersi del naufragio del superyacht Bayesian affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, sono stati trovati dagli speleosub dei Vigili del fuoco. Le vittime, il cui bilancio sale a tre dopo il ritrovamento di Ricardo Thomas lunedì, non sono ancora state identificate. Il relitto si trova ad una profondità di 56 metri. I corpi sono dietro a mobili e materassi in una delle cabine. Secondo le prime informazioni si tratterebbe dei corpi di una donna e di un uomo, che sono stati estratti dallo scafo dopo essere stati individuati in una cabina all’interno dell’imbarcazione. Secondo le descrizioni potrebbe trattarsi di Mark Lynch e della figlia Hannah.

L’ipotesi dell’esperto

«Lo yatch Bayesian è molto probabilmente affondato per un errore umano, un atteggiamento poco idoneo ad affrontare l’eventuale arrivo di una perturbazione». È l’analisi di un esperto del settore, un ingegnere della Italian Sea Group, la società proprietaria di Perini Navi, il gruppo viareggino di cantieri che nel 2008 varò il Bayesian, il veliero affondato a mezzo miglio da Porticello.Secondo l’esperto, che da anni lavora nel settore e che parla a titolo personale e preferisce rimanere anonimo, sarebbero diversi gli errori che potrebbero essere stati commessi: dalle mancate chiusure dello scafo ai motori spenti, fino alle persone presenti ancora in cabina. «Tra i protocolli di sicurezza basilari – spiega l’ingegnere – c’è quello di avere sempre una persona di guardia che controlla gli avvisi di burrasca, anche con la barca ferma in rada. Inoltre, anche con la tromba d’aria in arrivo, c’era tutto il tempo per salvarsi, sarebbero bastati quindici minuti per attivare tutte le misure di sicurezza».

L’inchiesta amministrativa