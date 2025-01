Nave Cassiopea nel Canale di Sicilia: migranti da Lampedusa verso l’Albania

immigrazione

A Lampedusa boom di sbarchi. A bordo dell'unità militare 11 richiedenti asilo

I primi 11 migranti candidati a sottoporsi alla «procedura accelerata di frontiera» in Albania sono stati a presi a bordo del Cassiopea, il pattugliatore della Marina Militare che da un paio di giorni staziona in acque internazionali ad una ventina di chilometri a sud di Lampedusa. La nave sosterà ancora nelle acque del canale di Sicilia per caricare altri richiedenti asilo prima di dirigersi verso il porto di Shengjin.

Soccorsi e portati sulla Cassiopea

A quanto si apprende, gli stranieri sono di nazionalità egiziana e bengalese. Sono stati recuperati da motovedette italiane mentre viaggiavano su barche partite dalle coste africane. E sono stati portati sul Cassiopea. Negli ultimi giorni si è registrata un’impennata di partenze. Ieri sono sbarcate a Lampedusa ben 469 persone con 10 approdi. Oggi ne sono arrivati altri 127 dopo che un’unità della Guardia costiera e ed un’altra di Frontex hanno soccorso al largo dell’isola due imbarcazioni partite da Zuwara, in Libia.Gli 11 richiedenti asilo a bordo del pattugliatore della Marina che fa la spola con l’Albania sono stati selezionati in base ai requisiti previsti dalle norme: maschi, non vulnerabili, provenienti da uno dei Paesi sicuri indicati nella lista contenuta nel decreto approvato dal governo un paio di mesi fa. Il Cassiopea non si dirigerà subito verso l’hotspot ‘italianò allestito nel porto albanese. A quanto si apprende si punta a prendere a bordo altri migranti per trasferire un numero più consistente di persone.

I precedenti