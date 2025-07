Navigazione pericolosa sotto costa, assenza di bagnini e carenze nei kit di pronto soccorso: tutti controlli di Polizia lungo il litorale catanese: multe per 9mila euro

Ispezione

È stata un’intensa settimana di controlli effettuati della Polizia di Stato lungo la fascia costiera catanese per verificare il rispetto delle regole e degli standard di sicurezza in modo da garantire la serenità dei cittadini e dei turisti che, in queste calde giornate estive, affollano le spiagge e gli stabilimenti balneari.

Un articolato servizio di controllo è stato pianificato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania per prevenire e contrastare tutte quelle situazioni che possono comportare concreti rischi per i bagnanti e per le persone a bordo di imbarcazioni. Dalla Playa alla Scogliera, fino a Capomulini, i poliziotti hanno verificato non soltanto le condotte tenute in mare, ma anche in spiaggia.

In particolare, sono state controllate 6 strutture balneari ed identificate 58 persone, di cui 10 con precedenti. In un lido sono state riscontrate diverse criticità e irregolarità rispetto a quanto previsto dall’ordinanza di balneazione della Capitaneria di Porto.

Durante gli accertamenti nei locali adibiti ad infermeria, i poliziotti hanno rilevato alcune carenze nel kit di pronto soccorso, per via della mancanza del saturimetro e delle cannule orifaringee, preziosi presidi salvavita per la respirazione artificiale in caso di emergenza.

Inoltre, il titolare è stato sanzionato per non aver assicurato la presenza di due assistenti bagnanti e il bagnino individuato nel lido è stato sanzionato, a sua volta, perché aveva abbandonato la propria postazione senza aver portato al seguito gli strumenti di salvataggio e non aveva issato la bandiera rossa, come prescritto in queste circostanze.

I poliziotti delle “volanti del mare” hanno controllato anche diverse imbarcazioni, fermando tempestivamente alcune condotte illecite.

Complessivamente, sono state identificate 20 persone a bordo di unità da diporto e moto d’acqua, 5 delle quali già note alle forze dell’ordine.

Tra le infrazioni contestate ad alcuni diportisti la navigazione pericolosa sotto costa, condotta che espone la vita dei bagnanti e degli apneisti dediti alla pesca sportiva a seri e concreti pericoli.

Ai conducenti delle imbarcazioni sono state ricordante le indicazioni da seguire quando si è alla guida di un natante, dalle fasi dell’ormeggio alla distanza minima dalla riva da assicurare per tutelare l’incolumità dei bagnanti e degli stessi diportisti.

L’attività dei poliziotti delle moto d’acqua ha portato a contestare quattro violazioni amministrative e ad applicare sanzioni pecuniarie per un importo di oltre 9.000 euro.