Ncc, la protesta di auto e van neri invade anche Palermo

La manifestazione

Gli autisti delle vetture a noleggio con conducente (Ncc) contro i decreti attuativi della riforma Salvini

Decine di van e auto nere sono in sosta nelle strade vicine alla Prefettura di Palermo per la protesta degli autisti delle vetture a noleggio con conducente (Ncc) contro i decreti attuativi della riforma Salvini, in corso in diverse città d’Italia. I manifestanti tengono uno striscione in mano e aspettano di essere ricevuti dal Prefetto. Gli autisti contestano in particolare il decreto ministeriale, dell’ottobre scorso, che ha introdotto il foglio di servizio elettronico. Dopo la pubblicazione di una circolare tecnica a inizio dicembre, la nuova normativa entrerà in vigore a inizio gennaio, con diverse novità osteggiate dagli Ncc, tra cui lo stop forzato di 20 minuti tra un servizio e l’altro, e l’obbligo di comunicare al ministero dei Trasporti dati su clienti e tragitto.