Negozio di ottica abusivo in un appartamento a Catania: sequestrato

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno individuato un’attività di ottica esercitata senza alcuna autorizzazione all’interno di un appartamento destinato a civile abitazione. Le attività, condotte dai finanzieri della compagnia di Acireale, hanno permesso di accertare che il titolare dell’impresa commerciale, pur essendo iscritto nell’apposito «Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico» e lavorando come dipendente in un ingrosso del settore, il sabato esercitava comunque un’attività parallela in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative in un appartamento trasformato in negozio di ottica.