Nel 2021 il blitz contro il clan Cappello-Bonaccorsi: cinque arresti dopo le condanne

L'operazione "Minecraft" che portò al sequestro di stupefacenti, armi e denaro contante

Cinque persone condannate a pene residue comprese tra e otto e dodici anni di reclusione per vari titoli di reato: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi con l’aggravante di aver commesso i fatti agevolare l’operatività del clan Cappello-Bonaccorsi sono state arrestate dalla polizia. Sono Emilio Cangemi, di 50 anni, Giuseppe Spartano, di 36, Giuseppe Di Stefano, di 48, Giuseppe La Rocca, di 30 e Giovanni Santoro di 42. Erano coinvolti nell’operazione “Minecraft” eseguita il 28 gennaio del 2021 dalla squadra mobile della Questura di Catania e dallo Sco. Nei loro confronti sono stati eseguiti cinque ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale etnea.

Il blitz del 2021