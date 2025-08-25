Nel 2025 i pedoni travolti e uccisi sono 242, in Sicilia la drammatica quota è arrivata a 21

il dato

Il monitoraggio dell’Osservatorio Pedoni Asaps - Sapidata

Sono 242 i pedoni morti dal 1° gennaio, 150 uomini e 92 donne, di cui ben 121 avevano più di 65 anni, la metà del totale. Sono stati 43 i decessi a gennaio, 31 a febbraio, 32 a marzo 32, ad aprile 19, con un trend in calo rispetto al 2024, quando in tutto il mese furono 24. Maggio ha chiuso con 22 decessi, a giugno raggiunti i 31 decessi. A luglio sono stati 35, ad agosto 29. Complessivamente nei primi 6 mesi dell’anno 2025 sono deceduti 178 pedoni, a fronte dei 198 del 2024, con un calo del 10,1%. Il Lazio a quota 37 decessi di cui ben 21 a Roma, poi la Lombardia con 34 decessi. Seguono l’Emilia Romagna con 26, Sicilia 21 e Campania con 16.