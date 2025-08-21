Nel deposito di un supermercato parassiti vivi nei pacchetti di pasta: il Nas ne sequestra 4mila chili

sicurezza alimentare

L'ispezione igienico-sanitaria in un magazzino dell'Hinterland catanese, a San Giovanni La Punta

Nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2025”, promossa dal Comando Carabinieri per laTutela della Salute di Roma, i carabinieri del Nas di Catania hanno recentemente effettuato una verificaigienico sanitaria in una struttura della grande distribuzione sita in un centro commerciale nell’area etnea,sottoponendo a sequestro penale quattromila chili di pasta confezionata, di vari marchi, completamente invasa da parassiti vivi (punteruolo del grano), in parte esposta su scaffali pronta per la vendita e in parte stipata in un deposito. Contestualmente il titolare dell’attività è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria ed è stato interdetto l’utilizzo del deposito sino alla sanificazione di tutti gli ambienti

Cos’è il punteruolo