Nel garage di Librino sette chili di marijuana: la “caccia grossa” dei cani poliziotto

Maui e Ares hanno guidfato gli agenti anche a casa del 22enne pregiudicato che è finito in carcere

Il controllo antidroga dei poliziotti nel quartiere di Librino e precisamente in via Fossa della Creta ha avuto successo grazie anche al cane Ares che ha segnalato con insistenza un garage ai suoi conduttori.

A quel punto gli agenti si sono attivati per cercare di trovare il titolare del garage, riuscendo a reperire qualche indicazione da parte dei condomini. Individuata l’abitazione due poliziotti – senza che gli altri due abbandonassero il garage – si sono recati al piano indicato, insieme all’altro cane poliziotto Maui. Nella casa ci abitava un pregiudicato catanese ventiduenne. Maui si è recato immediatamente nella sua stanza da letto dove sono stati trovati tre grammi di marijuana, due coltelli a serramanico, due passamontagna e una macchinetta per il sottovuoto; nella credenza della cucina sono stati anche rinvenuti altri nove grammi di marijuana.

Nel garage c’erano invece nove sacchi in cellophane, con all’interno 514 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 1,080 kg, una bilancia da cucina e quattro bilancini elettronici di precisione, e sei buste sottovuoto con all’interno marijuana per un peso di 6,250 kg. Complessivamente l’attività ha permesso di rinvenire 7,3 chili di droga. Il 22enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto dal pm agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dopo il processo il ragazzo è stato trasferito in carcere anche perché su di lui pendeva anche un’altra condanna a due anni di reclusione sempre per reati in materia di stupefacenti.

