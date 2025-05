Nel museo di Ustica archeo-reperti abbandonati e a vista: La Vardera filma e denuncia

Patrimoni culturali

Nel sito sono già arrivati i carabinieri per fare un sopralluogo

Dopo la denuncia del deputato regionale Ismaele La Vardera che ha scoperto decine di reperti archeologici abbandonati in una stanza senza porta del museo di Ustica, nel villaggio preistorico dei Faraglioni sono arrivati i carabinieri che stanno facendo un sopralluogo. Su disposizione dell’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato a Ustica sta arrivando anche il direttore del parco archeologico Himera, Solunto e Iato che gestisce il villaggio dell’isola. I reperti, probabilmente, saranno trasferiti altrove.