Nel primo weekend di settembre, 2,3 milioni di transiti sulle strade siciliane. Ecco i dati Anas

TRAFFICO

Il focus dell'Osservatorio mobilità stradale. Quasi 163mila veicoli registrati a Misterbianco, e 148mila sulla A19 per Palermo

Sono stati oltre 2,3 milioni i transiti rilevati sulla rete stradale della Sicilia nelle giornate di venerdì e sabato. È quanto emerge dal focus sull’Isola dell’osservatorio mobilità stradale di Anas (gruppo Fs).

Sulla A19dir sono transitati 147.478 veicoli per Palermo, mentre ad Altavilla Milicia sulla A19 ne sono stati misurati 83.502, scesi a 29.246 ad Alimena e 25.673 a Caltavuturo. Sulla A29: 25.435 veicoli a Calatafimi-Segesta; sulla A29dir: 24.367 veicoli a Trapani; sulla A29dir-a: 10.961 veicoli a Misiliscemi; sulla RA15: 162.838 veicoli a Misterbianco.