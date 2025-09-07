TRAFFICO
Nel primo weekend di settembre, 2,3 milioni di transiti sulle strade siciliane. Ecco i dati Anas
Il focus dell'Osservatorio mobilità stradale. Quasi 163mila veicoli registrati a Misterbianco, e 148mila sulla A19 per Palermo
Sono stati oltre 2,3 milioni i transiti rilevati sulla rete stradale della Sicilia nelle giornate di venerdì e sabato. È quanto emerge dal focus sull’Isola dell’osservatorio mobilità stradale di Anas (gruppo Fs).
Sulla A19dir sono transitati 147.478 veicoli per Palermo, mentre ad Altavilla Milicia sulla A19 ne sono stati misurati 83.502, scesi a 29.246 ad Alimena e 25.673 a Caltavuturo. Sulla A29: 25.435 veicoli a Calatafimi-Segesta; sulla A29dir: 24.367 veicoli a Trapani; sulla A29dir-a: 10.961 veicoli a Misiliscemi; sulla RA15: 162.838 veicoli a Misterbianco.
A proposito delle strade statali, invece, i numeri sono i seguenti: sulla SS113 2.414 veicoli a Messina, 26.275 veicoli a Villafranca Tirrena, 15.568 veicoli a Furnari, 23.459 veicoli a Naso, 108.942 veicoli a Cefalù, 30.972 veicoli a Campofelice di Roccella, 32.695 veicoli a Santa Flavia, 13.273 veicoli a Terrasini, 29.235 veicoli a Partinico, 9.193 veicoli a Alcamo, 4.169 veicoli a Trapani; sulla SS114 4.929 veicoli a Letojanni, 19.968 veicoli a Calatabiano, 17.935 veicoli ad Acireale, 17.502 veicoli a Catania, 18.274 veicoli a Carlentini, 66.732 veicoli a Priolo Gargallo, 51.275 veicoli a Siracusa; sulla SS115: 12.562 veicoli a Paceco, 23.604 veicoli a Petrosino, 6.802 veicoli a Mazara del Vallo, 15.598 veicoli a Castelvetrano (sulla SS115Dir), 19.408 veicoli a Menfi, 28.079 veicoli a Sciacca, 8.721 veicoli a Ribera, 30.739 veicoli a Agrigento (sulla SS115Quater), 18.082 veicoli a Favara, 12.103 veicoli a Licata, 21.337 veicoli a Gela, 11.594 veicoli a Acate, 12.155 veicoli a Vittoria, 22.181 veicoli a Ragusa, 8.316 veicoli a Modica, 19.549 veicoli a Siracusa.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA