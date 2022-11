"Bazar" di merce rubata nel Trapanese: un arrestato e 11 indagati

Un uomo arrestato e undici indagati. E’ il bilancio dell’operazione Trinacria del comando provinciale dei carabinieri di Trapani nella zona di Petrosino. L'uomo di 47 anni arrestato dovrà scontare una pena di 3 anni e mezzo in carcere per vari furti; altri 4 indagati sono stati denunciati per guida senza patente e i mezzi sono stati sequestrati.

Altri 3 uomini con precedenti specifici sono stati perquisiti e trovati in possesso di grimaldelli ed arnesi atti allo scasso. Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica mediante allacci abusivi alla rete nazionale ed infine, un uomo residente nel quartiere popolare di via Garibaldi, è stato denunciato per aver commesso 4 furti, sia in danno di abitazioni che esercizi commerciali. Tra i denunciati, un giovane trovato in possesso di crack e marijuana che ha allestito nel suo garage un presunto bazar di merce rubata: trapani, fusti per olio e gasolio, motoseghe, decespugliatori e tantissimi altri strumenti agricoli sono stati sequestrati dai militari in attesa della restituzione ai legittimi proprietari. Tra la merce sequestrata una moto da cross e varie matasse di erba sintetica per campi da padel.



