"Cliente" non gli paga la droga e lui gli ruba il televisore: arrestato

Un "cliente" non gli avrebbe pagato la cessione di sostanze stupefacenti e per recuperare in parte il "credito" vantato gli ruba il televisore. E' l’accusa contestata a un 25enne arrestato per rapina da agenti di polizia del commissariato di Priolo Gargallo, nel Siracusano. Durante una perquisizione nell’abitazione dell’indagato investigatori hanno trovato e sequestrato 750 grammi di hashish e il televisore rubato. L’arrestato, già sottoposto all’obbligo di dimora, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA