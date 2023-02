«Dalla Sicilia a Roma e Milano a non più di 150 euro», la sfida di Aeroitalia per rompere la morsa del caro voli

Un terzo vettore che copre i voli dalla Sicilia a Roma e Milano, al centro negli ultimi mesi della polemica sul caso del caro tariffe con i prezzi dei biglietti alle stelle. E’ il caso di Aeroitalia che sarà il terzo vettore ad operare in Sicilia e che da giugno opererà i collegamenti Catania-Bergamo, Palermo-Roma, Catania-Roma, Catania-Forlì, Trapani-Forlì e Lampedusa Bergamo.

«Aeroitalia nasce da una idea di Marco Bourgade e German Efremovich. Le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni in Italia non sono molto edificanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra compagnia di bandiera – ha detto Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia - Il vero problema in Italia - dice - è che c'è un solo vettore che copre il 60 per cento dei voli in Italia, questo è un grossissimo problema per l’economia. Quello che stiamo cercando di fare è qualcosa di differente, che secondo me può fare da battistrada per diverse realtà del paese».

Intrieri ha annunciato che «non ci saranno speculazioni sui prezzi» e ha spiegato che la tariffa «non supererà i 150 euro a tratta» e che «si potrà cambiare il volo senza pagare una penalità».

«Mi auguro che gli altri vettori al momento presenti su queste rotte prendano atto della nostra iniziativa» ha detto il Governatore Renato Schifani che ha aggiunto: «Vedo Comiso come un grande aeroporto del cargo, la Regione farà la sua parte. Integrerà la parte logistica e metterà dei magazzini. Noi guardiamo a Comiso con grande interesse. Consentirà alla nostra economia di esportare in tutto il mondo i loro prodotti, in futuro si vedrà sulla privatizzazione».

«Dopo l’esposto all’Antitrust presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia. Abbiamo intrapreso una interlocuzione riservata e legittima con Aeroitalia che opererà voli da Catania e Palermo per Roma e Bergamo, ma anche altre rotte» ha aggiunto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Francesco Intieri e il presidente della compagnia Marc Bourgade. Dopo «lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio - ha aggiunto Schifani - non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua».

Intieri ha spiegato che per le nuove rotte le tariffe saranno mantenute nel range da 29.90 a 150 euro, «che riteniamo giusti compensi per la società. Poi sarà il mercato a decretare il successo o l’insuccesso».

