«È complice del killer di Riposto», convalidato l'arresto dell'uomo che l'ha accompagnato in auto

Il Gip Luca Lorenzetti ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 55enne ripostese Luciano Valvo, fermato dai carabinieri per concorso in omicidio, su disposizione della Procura di Catania, nell’ambito dell’inchiesta su uno dei due femminicidi di Riposto, dove l'ergastolano Salvatore "Turi" La Motta, 63 anni, mentre era in permesso premio ha ucciso Carmelina "Melina" Marino, di 48 anni (freddata nella sua auto nel lungomare Pagano), e Santa Castorina, di 50, assassinata sul marciapiede della centralissima via Roma, prima di togliersi la vita. Come conferma il suo legale, avv.Enzo Iofrida, secondo il Gip il Valvo è anch’egli responsabile dell’omicidio.

L’auto con cui l’assassino arriva e poi va via dal lungomare Pantano è la Volkswagen Golf nera di Luciano Valvo che era stato fermato per concorso nell’omicidio di Melina Marino. Nell'interrogatorio davanti al Gip si era avvalso della facoltà di non rispondere dopo aver rilasciato dichiarazione spontante in cui ha affermato di essere «assolutamente innocente» e aver detto di avere dato «soltanto dato un passaggio in auto» a Turi La Motta. Ma evidente il Gip non lo ha creduto.

Il suo difensore, dopo l’interrogatorio di convalida, aveva precisato che «non è vero che Valvo abbia accompagnato La Motta a casa» dopo il delitto, «come si può rilevare dall’analisi del gps della sua auto» e che «non stava scappando quando è stato arrestato, perché era a casa».

