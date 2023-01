"Guerra" per lo spaccio di droga a Librino, la pena più severa a Michael Nicotra

La sentenza è arrivata puntuale oggi prima dell’ora di pranzo. Il gup Stefano Montoneri ha chiuso il primo capitolo giudiziario dell’inchiesta Drug Stable che ha documentato la violenta guerra per lo spaccio a Librino culminata con l’agguato (fallito) del 2019 al viale Moncada 21. Pene dai 20 ai 2 anni quelle inflitte alla conclusione del processo abbreviato dal giudice delle udienze preliminari che ha assolto anche qualche imputato. L’operazione della Squadra Mobile, scattata nel 2021, oltre a far luce su chi aveva sparato e perché ha scoperto che Filippo Scordino (ex soldato dei Nizza dei Santapaola e collaboratore di giustizia proprio dopo l’arresto) gestiva un gruppo di spaccio - che disponeva di armi micidiali - che si riforniva costantemente da un’organizzazione di narcotrafficanti - composta anche da albanesi - con base logistica in Puglia. La condanna più severa di 20 anni è andata a Michael Nicotra - che assieme ad Antonino Battaglia (11 anni) - avrebbe sparato a Librino contro i pusher che avevano sconfinato “la piazza”. Sono invece 18 gli anni comminati a Giuliano Scordino, difeso dall’avvocato Andrea Gianninò.

Queste le condanne del gup: Vincenzo Accardi 2 anni e 2 mila euro di reclusione, Antonino Battaglia 11 anni e 6 mesi, Beshir Doraci 10 anni, Umberto Giardinaro 10 anni, Massimo Greco 4 anni e 5 mesi e 13.333.,33 euro Fabio Magrì 10 anni, Francesco Ivan Manuli 10 anni e 8 mesi, Pasquale Damiano Mascali 10 anni e 8 mesi, Antonella Napoli 8 anni, Michael Nicotra 20 anni, Luigi Pino otto anni e 4 mesi, Marco Rapisarda 8 anni 10 mesi 20 giorni e 44,444,45 di multa, Filippo Scordino 9 anni e 8 mesi, Giuliano Giovanni Scordino 18 anni, Vincenzo Santo Spataro 3 anni e 6 mesi e 10.400 euro di multa, Salvatore Torrisi 2 anni e 10 mesi e 8.400 euro di multa, Rosario Turchetti 3 anni e 4 mesi e 10 mila euro, Leonard Xhafa 2 anni e 2 mesi di reclusione e 6.400 euro di multa. Assolti Alfio Bonconsiglio, Francesco Cacia, Michael Farina, Francesco Mammone, Antonio Luca Josè Pappalardo, Christian Ruscica, Vincenzo Salamone. Soddisfatto l’avvocato Tommaso Manduca per le assoluzioni dei suoi tre assistiti (Bonconsiglio, Mannone e Salamone). Le motivazioni del gup sono previste tra 90 giorni.



