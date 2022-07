"Il crocifisso in Consiglio comunale contro gli scontri"

«Crocifisso in aula come monito per gli scontri politici». Con questo spirito è stata presentata una mozione dal capogruppo della Lega-Prima l’Italia di Caltanissetta, Oscar Aiello. Mozione che è stata approvata con 10 voti favorevoli (altri 6 consiglieri si sono astenuti e uno solo ha votato contro). Il crocifisso verrà dunque affisso nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine e nelle aule delle commissioni consiliari. «Da consigliere, ma ancor più da credente - dichiara Oscar Aiello - ringrazio i colleghi che hanno votato favorevolmente la mozione. La presenza in aula del Crocifisso, simbolo di pace e fratellanza, servirà da monito per gli scontri politici a volte oltre i limiti del sentimento cristiano».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA