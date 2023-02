"Medicane", il peggio è passato ma nella Sicilia orientale ora si contano i danni

Sicilia orientale in ginocchio per il ciclone Medicane che ha sferzato con piogge torrenziali e raffiche di vento ad ad oltre 100 km/h tutto il litorale ionico.

Nel Siracusano una quarantina di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni dalla Protezione civile a causa del maltempo a Siracusa. Le persone sono state assistite dalla Croce Rossa nei locali dell’assessorato alle Politiche sociali. La maggior parte di loro, dopo essere stata rifocillata e sottoposta a controllo sanitario hanno preferito trovare soluzioni alternative agli alloggi predisposti dal Comune in strutture ricettive e hanno optato per andare presso familiari ed amici.

«L'Amministrazione comunale – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Concetta Carbone - ha prenotato 50 posti letto presso strutture ricettive cittadine, ma al momento solo 3 persone hanno scelto questa soluzione. I locali dell’Assessorato sono stati individuati come centro di prima accoglienza: è qui che i volontari delle associazioni, coordinate dal Coc, portano le persone messe in salvo durante queste ore. La macchina organizzativa e di solidarietà sta funzionando molto bene e di questo vanno ringraziati quanti, a vario titolo e con ruoli e responsabilità diverse, lo stanno permettendo».

Frane, allagamenti, anche nel Ragusano con la linea ferroviaria Siracusa-Modica-Gela interrotta. Centinaia di persone sono rimaste isolate con situazioni che sono state risolte con l'intervento dei servizi d’emergenza. Incessante da 36 ore il lavoro svolto dei Vigili del Fuoco, in azione con unità specializzate per soccorrere anche un’auto in panne con una donna partoriente che doveva raggiungere l’ospedale ragusano, Giovanni Paolo II. La pioggia ha anche provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore- Baglieri di Modica, e il direttore sanitario ha disposto il trasferimento del triage senza alcuna interruzione dell’attività di emergenza urgenza.

Nel Catanese prosegue il lavoro del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano con oltre 20 uomini sul campo e mezzi fuoristrada per portare aiuti a diverse famiglie rimaste nelle proprie abitazioni senza corrente elettrica e isolate a causa delle strade innevate e ghiacciate su tutto il territorio etneo e in particolare nelle zone rurali e nelle diverse contrade del Comune di Pedara, sul versante sud dell’Etna, in questo momento interessate da abbondanti nevicate e strade interrotte anche a causa di pali della rete elettrica caduti. Insieme alle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono presenti i Rangers d’Europa con mezzi speciali, carabinieri, i volontari delle Misericordie e della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Dalle 4.30 di questa notte sono state raggiunte e recuperate persone con difficoltà deambulatorie, alcune sotto cura per patologie che necessitano di trattamenti sanitari regolari, una donna all’ottavo mese di gravidanza e diverse famiglie con bambini piccoli. Le Stazioni di Etna Sud ed Etna Nord del CS Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono in costante contatto con le autorità, in particolare con il sindaco di Pedara, per la gestione delle numerose richieste di intervento. Sul versante nord del vulcano le squadre di soccorso hanno provveduto a portare dei farmaci per una persona in difficoltà all’interno di un rifugio sulla strada Mareneve ed hanno aiutato diversi automobilisti bloccati a causa delle condizioni del manto stradale.

A Catania sta per arrivare anche uno spazzaneve dalla Calabria, dopo quello trasferito ieri da Petralia Sottana. La provincia di Catania, che ha in gestione lo spazzaneve comprato dalla protezione civile due anni fa, non riesce infatti ad intervenire in tutte le zone critiche. Il capo dela protezione civile Salvatore Cocina, durante il vertice di oggi con il presidente della Regione Renato Schifani, ha detto che il parco mezzi speciali dovrà necessariamente essere ampliato.

