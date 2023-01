"Non è L'Arena", Baiardo torna a parla di Messina Denaro dopo intervista "profetica"

Domenica 22 gennaio alle 21.15 su La7 nuovo appuntamento con Non è l’Arena di Massimo Giletti. Dopo lo storico arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti torna ad intervistare in esclusiva Salvatore Baiardo, l’uomo che a novembre 2022 durante lo speciale di Non è l’Arena «Fantasmi di Mafia» ha profetizzato la cattura del boss. Due mesi dopo, l'ultimo capo di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, è stato catturato. È stata una coincidenza? O quella profezia è un indizio di una trattativa ancora in atto tra parti deviate dello Stato e la mafia? Filmati inediti, interrogativi e nuove rivelazioni sul caso che ha fatto discutere l’intero Paese. In studio anche Sandra Amurri, Enrico Deaglio e Claudio Martelli.

E ancora, dibattiti, interventi e approfondimenti. Ospite il filosofo Massimo Cacciari, per una intervista a tutto tondo su attualità e politica. Su www.la7.it/nonelarena/video/esclusivo-domenica-intervista-esclus iva-di-massimo-giletti-a-salvatore-baiardo-20-01-2023-468765 l'anteprima.

