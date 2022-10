«Paga l'affitto, altrimenti...», arrestato a Catania l'"intermediario" che minacciava l'inquilino moroso

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri su richiesta della Procura di Catania per estorsione nei confronti dell’inquilino di un appartamento di Sant'Agata li Battiati che doveva del denaro al locatore: avrebbe avuto il ruolo di intermediario a favore del padrone di casa, suo amico, per costringere la vittima a corrispondere tutti i canoni di affitto. A far scattare le indagini, dall’ottobre al dicembre del 2021, è stata la denuncia dell’inquilino che ha detto di essere stato pesantemente minacciato. L’indagato è stato rinchiuso nel carcere di Enna.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA