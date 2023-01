A 24 ore dall'incidente con lo scooter muore a Catania la 19enne di Siracusa Maddalena Galeano

Una diciannovenne siracusana è morta oggi a Catania, a distanza di 24 ore dall’incidente stradale in cui era rimasta coinvolta ieri mattina in via Luigi Monti, nella zona della Pizzuta, alla periferia nord di Siracusa. Maddalena Galeano, secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo del suo scooter quando nei pressi di una rotatoria si è scontrata con un’autovettura.

La ragazza è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ed è stata trasferita in ospedale a Catania, dove è deceduta oggi. Sull'episodio la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti di polizia municipale che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.



