A 30 anni da Capaci nuovo appello della vedova Schifani «agli uomini dello Stato che hanno tradito»

«Collaborate, fateci conoscere la verità». Un nuovo appello anche agli «uomini dello Stato che hanno tradito» viene lanciato, a trent'anni di distanza dalla strage di Capaci, da Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, che ai funerali disse ai mafiosi: «Io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio». In un’intervista al Giornale radio Rai (Rai Radio1) afferma: «Direi di comportarsi degnamente, anche alle forze dell’ordine che indossano la divisa, di non sporcarla come hanno fatto in passato quelli che hanno tradito. Il mio appello è: cercate di avere una coscienza perché poi andrete a vedervela con Dio».

