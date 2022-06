A Catania e Palermo è sempre emergenza rifiuti: discarica di Lentini di nuovo off limits

In Sicilia la spazzatura resta un'emergenza. Sicuramente in due delle principali città dell'Isola: a Palermo e a Catania, nonostante il parziale avvio della differenziata, i cumuli di rifiuti non mancano. Le alte temperature di questi giorni aggravano il quadro anche per i roghi che, nelle ore serali e notturne, vengono appiccati a micro discariche e ai cassonetti stracolmi, come se questo potesse rappresentare una soluzione al problema.

Catania continua a svegliarsi con cumuli di rifiuti in diversi quartieri della città anche perchè dalle 11,30 di stamane la discarica di Lentini è stata nuovamente chiusa non potendo più accogliere rifiuti da conferire. A Cibali i cassonetti traboccano mentre anche nei quartieri in cui è stata recentemente avviata la raccolta differenziata, come a Picanello-Ognina, persistono le micro-discariche; gli incivili non conoscono soste e così anche laddove la spazzatura era stata raccolta dal servizio della nettezza urbana del Comune di Catania, si riformano i cumuli nelle stesse aree in cui si trovavano i cassonetti.

I vigili del fuoco sono stati invece impegnati, la scorsa notte a Palermo, a spegnere i roghi di cassonetti e di cataste di spazzatura non raccolta. I pompieri sono intervenuti di nuovo allo Zen in via Costante Girardengo e in via Nicolò Pensabene, nel quartiere Borgo Nuovo in via Cartagine, via Roccazzo, e nella zona dell’ospedale dei Bambini in via Mongitore. «Questa nuova emergenza sembra dettata da problemi organizzativi all’interno della Rap - dice Giuseppe Badagliacca segretario del sindacato Csa - il nuovo sindaco deve mettere mano, se si vogliono fornire servizi efficienti a questa città, all’organizzazione della macchina comunale ad iniziare proprio dalle partecipate. Servono competenza e professionalità per fare funzionare le aziende. Senza competenze gli effetti sono quelli a cui assistiamo ormai da anni».

