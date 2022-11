A Catania il numero del centro antiviolenza 1522 scritto sullo scontrino del pane

Il numero di telefono impresso sullo scontrino del pane. C'e' un messaggio che potrebbe cambiare la vita a molte donne su quel pezzo di carta. Dice: "Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero".

Pubblicità

Con le indicazioni del numero verde nazionale antiviolenza, il 1522, attivo 24 ore su 24 e quello dell'associazione Thamaia, lo 095.7223990. E' il protocollo 'Per troppe donne la violenza e' pane quotidiano' firmato dalla titolare di un panificio al centro di Catania, il 'Forno Biancuccia' e realizzata in collaborazione con Flai Cgil e il centro antiviolenza Thamaia nell'ambito di iniziative per la 'Giornata nazionale contro la violenza sulle donne'.

«Ogni momento - spiega Valeria Messina di 'Forno Biancuccia' - puo' essere utile per contrastare una cultura ancora estremamente sessista, discriminatoria e violenta nei confronti delle donne, perche' ancora, purtroppo, 'per troppe donne la violenza e' pane quotidiano'". Per Angela Battista, responsabile del coordinamento donne della Flai Cgil Sicilia, l'iniziativa nasce "dall'esigenza di mettere in campo misure di contrasto contro un fenomeno diventato purtroppo strutturale" come la violenza sulle donne e in questo campo "il mondo del lavoro deve lanciare messaggi concreti e importanti».

«Questo protocollo - sottolinea Anna Agosta presidente del centro antiviolenza Thamaia di Catania - e' un ulteriore tassello di attivita' di contrasto di violenza sulle donne. Nasce da un precedente accordo con Forno Biancuccia dell'anno scorso che e' una buona prassi da potere replicare. Lo scontrino uscira' con il numero verde nazionale, 1522, e quello di Thamaia, 0957223990. Questo permettera' di potere raggiungere quante piu' persone possibile e a dare informazioni utili alle donne che subiscono violenza».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA