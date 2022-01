A fuoco l'ex albergo di Sicilia a Paternò occupato dai senza fissa dimora

Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato la notte scorsa a Paternò (Catania) nell’ex albergo Sicilia, struttura abbandonata da tempo ed occupata da senza fissa dimora ed extracomunitari, che sono fuggiti in tutta fretta dall’edificio con coperte e borsoni. Non ci sono feriti. Le fiamme, sviluppatesi al primo piano della struttura, hanno interessato due locali e sono state spente dai Vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri ed il 118. Indagini sono in corso per accertare la natura delle fiamme, ma non si esclude la natura accidentale. Porte e finestre della strutturata di proprietà della Città Metropolitana di Catania, l’anno scorso erano state murate per impedire l’accesso di senzatetto ed extracomunitari, che però continuavano ad usare l’ex albergo come rifugio.



