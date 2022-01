A Licata i morti sono 5: uomo stermina la famiglia del fratello (anche i nipoti minorenni) e si uccide

Sono cinque e non tre come appreso in un primo momento i morti della strage di Licata. Si tratta di una intera famiglia (padre, madre e due figli minorenni) e dell'uomo che li ha uccisi, il quale si è sparato un colpo di pistola alla tempia dopo aver compiuto la strage. La tragedia si è verificata in via Riesi, alla periferia cittadina. All’origine della strage ci sarebbero motivi familiari che i carabinieri stanno cercando di ricostruire. Sul posto i militari del Comando Provinciale di Agrigento e i quelli della Compagnia di Licata.

L'uomo che avrebbe estratto la pistola ed esploso i colpi di pistola all’indirizzo dei suoi familiari è Angelo Tardino, 48 anni: le vittime sono suo fratello Diego Tardino, la cognata Alexandra Ballacchino e suoi due nipoti Alessia Tardino, 15 anni,e Vincenzo Tardino, 11 anni. Dopo aver assassinato i familiari, Tardino sarebbe fuggito, ma - braccato dai carabinieri - si è suicidato nella sua vettura.

Secondo indiscrezioni, potrebbero esserci motivi economici all'origine della lite familiare dalla quale è scaturita la strage. I vicini di casa hanno raccontato che le liti tra familiari erano frequenti. La carneficina sarebbe stata compiuta dopo l'ennesima diatriba sembrerebbe per ragioni di interesse legate alla suddivisione di alcuni terreni dove la famiglia coltivava carciofi. Ma sua questo vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti: le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Agrigento. Sul luogo della strage la pm Paola Vetro.

Dopo il massacro, Tardino sarebbe tornato nella sua abitazione avrebbe confessato alla moglie ciò che aveva appena fatto, dicendo alla donna che voleva andare a costituirsi. Ma, una volta uscito di casa, ha deciso di togliersi la vita. I carabinieri hanno reso noto che l'uomo si è sparato proprio mentre era al telefono con i militari della compagni di Licata, che erano ormai sulle sue tracce dopo la segnalazione della moglie e che hanno cercato di convincerlo a consegnarsi. Quando ormai l’uomo sembrava ormai incline ad arrendersi e raggiungere la caserma, i militari hanno sentito al telefono uno sparo e hanno capito che il fuggitivo si era tolto la vita.

