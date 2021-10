A Canicattì la droga arrivava a casa con servizio "delivery": 20enne arrestato

Era diventato un vero e proprio delivery della droga, consegnando gli stupefacenti a casa nel cuore della notte. A Canicattì i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 20enne incensurato, sorpreso nello storico quartiere di Borgalino mentre consegnava a domicilio della cocaina. Il fermo è avvenuto attorno alle 3,30 della notte scorsa, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, mentre perlustrava la città, ha incrociato il giovane che, a bordo di un potente T-Max, si aggirava nei pressi di via Ildebrando. Immediatamente fermato e perquisito, il 20enne è stato trovato in possesso di ben 30 dosi di cocaina pronte per essere consegnate, di 1 sasso di cocaina del peso di 10 grammi, di 1 coltello a serramanico di 18 centrimetri di lama e di 550 euro in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività delittuosa.

Pubblicità

La successiva perquisizione a casa del fermato, ha anche consentito di rinvenire e sequestrare alcuni involucri contenenti 10 grammi di marijuana, altra cocaina e tutto l’armamentario per il confezionamento in dosi degli stupefacenti, compreso un altro coltello identico a quello portato addosso dall’arrestato. Il fermato, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA