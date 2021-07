A Messina fiamme distruggono le colline sopra la frazione di Camaro

Elicotteri del corpo forestale e vigili del fuoco in azione a Messina dove da ieri, alimentate dalle alte temperature e dal vento caldo, le fiamme stanno distruggendo le colline sopra la frazione di Camaro. Un vasto incendio, su almeno 4-5 fronti, ha interessato anche l’area di Catarratti e quella vicina al complesso Mito. E nella zona del Villaggio Bordonaro, a Sud-Ovest della città, continuano a bruciare ettari di campagna. La situazione - fanno sapere i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina - è sotto controllo, anche per le abitazioni che per alcune ore, ieri sera, sono state lambite dalle fiamme. La sala operativa ha ricevuto nelle ultime ore centinaia di telefonate dai residenti allarmati per i numerosi focolai e il fumo nero ben visibile anche a distanza.

