A Riposto “Al Lusail” il superyacht dell'emiro del Qatar

Lo yacht da favola “Al Lusail” - una delle perle della flotta dell’emiro del Qatar, Al Thani, lo stesso che nel 1996 ha fondato l’emittente televisiva Al Jaazera – da ieri mattina dà “spettacolo” nel porto di Riposto. A bordo della lussuosa imbarcazione - lunga 123 metri e con un valore stimato sui 500 milioni di dollari – dovrebbe trovarsi, anche se non vi è nessuna conferma, la famiglia reale del Qatar con in testa lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, comprese le sue tre moglie e gli otto figli. Al Thani è, inoltre, presidente della squadra di calcio francese del Psg, ritenuta la più ricca del pianeta.

Pubblicità



L’assistenza allo yacht da “mille e una notte” durante la sosta nella città del porto dell’Etna viene assicurata dalla agenzia marittima “Luise Associates Sicily” (la società è stata fondata a Napoli dalla famiglia Luise nel 1847 e da allora è leader nel settore della nautica da diporto), rappresentata localmente da Antonella Fariello, managing partner, e da Giampiero Puglisi, agente raccomandatario marittimo di grande esperienza. Il gigantesco albergo di lusso galleggiante da 500 milioni di dollari con la bandiera del Qatar, ha suscitato la curiosità dei ripostesi, che con il passare degli anni sono sempre più avvezzi nel vedere in porto questo tipo lussuose imbarcazioni, e dei suoi visitatori, che non perdono l’occasione di fotografarlo. Non si dimentichi che lo “Al Lusail” è uno dei 30 yacht superlusso più grandi al mondo. Ha un equipaggio di 51 persone, dispone di 12 suite, due piscine, un eliporto, una palestra, una jacuzzi e una sala cinematografica.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA