Abbandona due cuccioli in strada: denunciato 54enne

Gli agenti della polizia municipale hanno individuato e denunciato un palermitano che ha abbandonato due cuccioli a Carini (Pa), in via Lampedusa. C.F. di 54 è stato rintracciato grazie al numero di targa della vettura. L’uomo ha ammesso di avere lasciato gli animali per strada ed è stato denunciato per abbandono di animali. I cuccioli sono stati portati in un canile convenzionato con il Comune. Attraverso le associazioni animaliste si cercherà di farli adottare.



