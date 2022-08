Accoltellato a una gamba durante una rissa, giovane di 22 anni muore dissanguato nel Palermitano

Un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato portato questa notte all’ospedale di Partinico con una grossa ferita alla gamba, forse provocata da una coltellata durante una lite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane si trovava sul lungomare di Balestrate (Palermo) e forse è stato coinvolto in una rissa. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica del delitto.

L’aggressione è avvenuta in un lido nel lungomare di Balestrate. La vittima è Vincenzo Trovato, di 22 anni, nato negli Usa. Non si sa se il giovane fosse in vacanza o viveva stabilmente a Balestrate. I Carabinieri hanno sentito gli amici del giovane e chi lo ha accompagnato in ospedale. (ANSA).







