Aci Castello piange Anastasia, una vita spezzata sulla strada a 25 anni

La cittadina di Aci Castello è sconvolta per la prematura scomparsa Anastasia Curcuruto, la 25enne rimasta vittima, nella notte di ieri, di un tragico incidente avvenuto sulla Statale 114, nel tratto che collega Aci Castello a Catania. Anastasia era conosciutissima in città, per la sua bellezza, la sua maturità e per la sua voglia di vivere. La giovane, che saltuariamente lavorava come hostess, aveva aiutato il padre nella gestione di una pizzeria ad Aci Castello; congedatasi dal genitore, si era recata insieme con alcune amiche al Bellatrix, dove aveva potuto ballare e divertirsi, postando anche dei video della serata sui social. Al rientro il gravissimo incidente stradale in cui ha perso la vita. Numerosi i messaggi di cordoglio che anche in queste ore stanno continuando ad essere postati su Facebook.

