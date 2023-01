Una bici trasformata artigianalmente in ciclomotore con tanto di motore a scoppio è stata sequestrata ad Acireale dalla Polizia Municipale. Il mezzo, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente di lieve entità, secondo quanto accertato non sarebbe l’unico e sarebbe stato assemblato nella vicina Aci Catena. Sono in corso accertamenti.

