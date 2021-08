Acireale, schiaffi alla madre e botte al padre (con frattura del femore): arrestato un 40enne

Botte da orbi prima alla madre e poi al padre, tutti e due ottantenni. E’ così finito in manette, da parte dei poliziotti delle Volanti del Commissariato di Acireale, un pregiudicato 40enne acese per lesioni personali aggravate.

L’uomo ha prima colpito l’anziana madre con uno schiaffo dopo un litigio verbale e, in seguito, ha spinto il padre che è così caduto per terra.

I genitori, entrambi ottantenni, trasportati in ambulanza in ospedale, hanno riportato la madre un trauma al volto, mentre il padre è stato ricoverato per la frattura al femore sinistro. Il Gip del Tribunale di Catania ha ordinato la misura cautelare della custodia in carcere per l’energumeno.

