Adrano, il suo ex ci "prova" e lei organizza una spedizione punitiva col nuovo compagno

Il suo ex le riserva ancora qualche attenzione che però lei non gradisce e insieme al suo nuovo compagno organizza una “trappola” per punirlo.

La Polizia di Adrano ha denunciato un uomo di 31 anni e una donna di 39 anni per la una violenta aggressione ai danni di un uomo.

I fatti risalgono allo scorso 22 settembre, quando i due denunciati legati da una relazione sentimentale, hanno organizzato la trappola ai danni dell’ex compagno della donna per punirlo, presumibilmente, di occasionali attenzioni non gradite. La donna avrebbe così invitato l’uomo a raggiungerla in una località isolata nelle campagne di Adrano, dove, una volta giunto, è stato picchiato con violenza con una spranga in metallo. L’uomo è però riuscito a fuggire riusciva a sottrarsi all’agguato con difficoltà, e sanguinante a bordo della propria auto si è rifugiato prima da alcuni familiari che hanno poi chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno prima soccorso la vittima che è stata trasportata all’ospedale di Biancavilla e hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. I due sono accusati di lesioni aggravate in concorso.

