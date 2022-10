Adrano, si ribaltano con la minicar: muore un ragazzino di 15 anni, ferita la sorella 17enne

Incidente mortale nella notte ad Adrano, dove ha perso la vita un ragazzino di soli 15 anni che era alla guida della sua minicar. Il piccolo mezzo, che per causa ancora da accertare si è ribaltato durante la marcia ed è finito violentemente contro un muro, era guidato dalla sorella che è rimasta ferita, è stata trasportata allì'ospedale San Marco di Catania ma non sarebbe in pericolo di vita.

Pubblicità

Teatro dell'incidente autonomo è stata la Strada Provinciale 122: qui nella notte sono intervenuti ambulanze del 118, agenti della polizia di Stato, uomini del Corpo della polizia municipale, e vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarre la vittima dalle lamiere della minicar. Gl agenti della Municipale hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Vicino alla piccola auto è stato trovato anche un gatto senza vita e non si esclude quindi che la ragazza alla guida possa aver perso il controllo del mezzo per schivare l'animale sbucato all'improvviso.

Il corpo della giovanissima vittima resta a disposizione dell’autorità giudiziaria nell'obitorio del San Marco di Catania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA