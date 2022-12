Aereo militare precipita nella zona dell'aeroporto di Trapani: ricerche in corso

Un Eurofighter del 37esimo stormo di stanza nell'aeroporto militare di Trapani Birgi e' precipitato nei pressi dello scalo. L'aereo militare stava rientrando da un volo. Sul posto soccoritori e forze dell'ordine.

Sono in corso le ricerche, ma al momento non sarebbe arrivato alcun alert al sistema di avviso per l''eiezione', ovvero il lancio, affinché si potesse localizzare il punto in cui il pilota potrebbe eventualmente essersi lanciato.

L'aereo militare e' precipitato in contrada Ponte Granatello, a circa tre chilometri dall'aeroporto di Birgi dove si sta cercando il pilota. Si tratta di un aereo monoposto che l'Aeronautica militare utilizza come strumento di difesa italiana. Quindi c'era una sola persona a bordo e non si sa ancora, considerati il buio e le difficolta' delle ricerche, se il pilota sia riuscito ad abbandonare il velivolo o sia tra i rottami.

