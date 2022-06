Afa, la situazione peggiora: settimana da bollino rosso in tutta la Sicilia

Peggiora l’afa e il caldo estremo sulle principali città italiane. Nella giornata del 30 giugno, saliranno a 22, rispetto alle 13 previste oggi, le città con bollino rosso per le ondate di calore: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Mentre altre 2 avranno il bollino arancione (Milano e

Brescia) e 3 giallo (Bolzano, Genova e Torino). Lo indicano i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, che monitorano 27 città capoluogo di provincia.

Si tratta di un peggioramento iniziato ieri, quando le città con bollino rosso erano "appena" 2, mentre 23 con quello arancione e 2 giallo, e che è proseguito oggi, in cui le città con bollino arancione sono 9, quelle con bollino giallo 5 e quelle con bollino rosso sono 13 (e resteranno con massima allerta sia per il 28, che per il 29 e 30 giugno) ovvero: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. A queste, nella giornata di domani, 29 giugno, si andranno ad aggiungere anche Ancona Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo per un totale di 19. Il 30, alle precedenti città con bollino rosso si andranno ad aggiungere Trieste, Venezia e Verona.

Bolzano, Genova e Torino sono le uniche 3 città che manterranno il bollino giallo nei tre giorni considerati. Il resto dell’Italia invece resta stretta nella morsa di un caldo torrido e crescente. E anche se nel bollettino del ministrero della Salute non vengono monitorati tutti i capoluoghi di provincia, va detto che anche città come Siracusa, Ragusa, Agrigento o Trapani saranno da bollino rosso, e se ci fosse un grado superiore potrebbe essere assegnato alle città dell'entroterra siciliano, come Enna e Caltanissetta dove già oggi sono stati toccati o superati i 40 gradi.

Sarà quindi una lunga settimana di caldo rovente, con l’anticiclone africano che insisterà sull'Italia fino ai primi di luglio e che porterà in particolare al Centro Sud la colonnina di mercurio a toccare e superare quotidianamente i picchi di 40 gradi.

L’anticiclone Caronte manterrà le temperature ben al di sopra delle medie stagionali - spiega iLMeteo.it - Ieri l’aria bollente ha raggiunto gran parte del Centro-Sud, insistendo su Sardegna e Sicilia, ma il caldo opprimente è in aumento anche sul resto d’Italia. Solo al nord si "respirerà" leggermente. La Liguria è la meno calda, e nell’arco dei tre giorni rimane sempre gialla. La maggior parte di Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia dall’arancione di ieri passano tra oggi e doman a '"gialle", merito dei temporali in arrivo in quella zona. Il resto dell’Italia invece, colpa dell’anticiclone rovente, resterà stretto nella morsa del caldo torrido. Nella seconda parte della settimana l’anticiclone tornerà però più forte che mai in tutta la penisola.

In Sicilia nelle zone interne non si escludono valori prossimi ai 45-46°C che potrebbero far vacillare anche il record europeo di caldo dell’anno scorso a Floridia in provincia di Siracusa: l’11 Agosto 2021 furono toccati 48,8°C battendo il precedente record di 48°C ad Atene nel 1977. Temperature tipiche di Algeria e Medio Oriente in pieno giugno: oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, ricorda il Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

