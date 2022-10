Aggredirono due ragazzi per rapinarli, Daspo Willy per due minorenni

Il questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il daspo Willy, nei confronti di due minorenni ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta nelle scorse settimane nel centro storico cittadino. Ad essere presi di mira sono stati due ragazzi che, dopo aver trascorso la serata in un locale, stavano raggiungendo la propria auto per tornare a casa quando sono stati selvaggiamente picchiati dai due minorenni che hanno tentato di rapinarli.

Le due giovani vittime sono riuscite a scappare, pur riportando gravi ferite. Per l’aggressione i due minorenni sono stati già sottoposti a misura cautelare. Il daspo vieta ai due minorenni per i prossimi due anni di frequentare, accedere, transitare o sostare in tutte le strade del centro storico teatro della movida, pena la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da ottomila a ventimila euro.

(Loc/Adnkronos)



