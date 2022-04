Agira, finge di voler comprare bracciali in gioielleria ma li ruba e scappa: denunciato

Aveva chiesto di provare bracciali d’oro in una gioielleria dell’Outlet Sicily Village, ad Agira, ma, approfittando di un momento di distrazione della commessa, era scappato, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna e della Stazione Carabinieri di Agira, hanno denunciato un ventiseienne tedesco, secondo gli inquirenti, autore di un furto di preziosi per un valore di 20mila euro. Recuperata la refurtiva in Germania.

Il ragazzo, nella serata del 25 aprile scorso, era entrato nel negozio e, lasciando intendere la volontà di acquistare alcuni bracciali, aveva chiesto di provarli. Una volta indossati era scappato di corsa dal negozio, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri era risaliti, nel pomeriggio del 26 aprile, all’identità dell’uomo che intanto, dall’aeroporto "Falcone e Borsellino» di Palermo, si stava imbarcando su un volo diretto a Colonia.

Il ladro, grazie alla tempestiva attivazione della sala operativa internazionale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, era stato segnalato alle autorità di Polizia tedesca che, all’arrivo del volo allo scalo di Colonia, hanno recuperato la refurtiva.



