Ai domiciliari aveva droga e due fucili

Un pregiudicato di 30 anni che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti di Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, sostanza utilizzata dagli spacciatori per tagliare gli stupefacenti, una boccetta di popper, sostanza con proprietà tossiche che si assume per inalazione, e altro materiale utilizzato per la confezione delle dosi.

I poliziotti hanno sequestrato anche due fucili ad aria compressa detenuti dal trentenne, per accertare eventuali modifiche apportate agli stessi per accentuarne la capacità offensiva.



