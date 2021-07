Ai domiciliari litiga con il padre e decide di tornare in carcere: arrestato per evasione

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 30enne Giuseppe Gaetano Camelia , del posto, responsabile del reato di evasione. A volte la lontananza aiuta a stare meglio, questo deve aver pensato l'uomo che, gravato dagli arresti domiciliari presso la sua abitazione in compagnia del suo nucleo familiare, ha pensato bene di “evadere” da quella monotonia afflittiva. E' accaduto infatti che l'uomo per futili dissidi sorti con il padre convivente, per evitare di perdere di rispetto al genitore ha preferito abbandonare quell'abitazione alla volta del carcere di Caltagirone.

A dire il vero gli esterrefatti agenti della polizia penitenziaria cattivo consideratono ad uno scherzo di accertamenti, ne hanno constatato la realtà avvisando così i militari che giunti immediatamente, lo hanno riportato a casa nonostante le lamentele.

In seguito, in sede di udienza di convalida, il giudice ha convalidato l'arresto per evasione di Camelia disponendo il trasferimento in quella stessa casa, per la continuità dei domiciliari.

