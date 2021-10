Al bar o al pub senza green pass, Nas chiude quattro locali tra Palermo e Catania

Controlli dei carabinieri dei Nas dell’Italia Meridionale sul green pass nei confronti di avventori di 236 tra ristoranti, pub, bar ed altre strutture ricettive. Nei principali capoluoghi di provincia del Mezzogiorno i militari, confondendosi tra i clienti durante le ore della movida, hanno complessivamente verificato il possesso del certificato verde di oltre 1.700 persone e sanzionato 42 tra avventori senza green pass ed esercenti per mancato controllo. In alcuni casi è stata riscontrata l’assenza delle predisposizioni dei locali necessarie al contenimento della diffusione del Sars Cov-2 (segnaletica per distanziamento, igienizzanti eccetera), per cui è stata disposta la chiusura di 4 esercizi commerciali (Palermo e Catania). Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a circa 18.000 euro.

