Alla guida ubriachi, armi e droga: tutti i controlli dei Carabinieri nel Calatino

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per il contrasto all’illegalità diffusa, hanno svolto una serie di mirati servizi sia nel centro storico, che nei quartieri più periferici della città. Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Caltagirone, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e del 12° reggimento “Sicilia”, hanno effettuato una serie di controlli dinamici sull’intero territorio che hanno portato alla denuncia di due soggetti, un 22enne e un 70enne, controllati alla guida delle proprie autovetture sotto l’influenza dell’alcol. Nei confronti delle due autovetture è stato effettuato un sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, oltre alla sospensione della patente e alla sanzione pecuniaria.

Contestualmente, nell’effettuare controlli sui soggetti detentori di armi da fuoco, è stato deferito all’autorità giudiziaria un uomo, 55enne calatino, perché deteneva un quantitativo di munizioni non denunciato alla competente autorità, né aveva comunicato la variazione di luogo di custodia di un fucile da caccia. Sia l’arma che le relative munizioni sono cadute in sequestro. Infine, nella costante lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 43enne che nelle campagne calatine nascondeva più di 200 gr di marijuana, unitamente a tutto l’occorrente per confezionarla in dosi e rivenderla al minuto.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo superiore ai 7.000 euro (autovetture senza assicurazione e revisione, uso del cellulare alla guida, sorpasso pericoloso).

